DPG/ Abdoul Mbaye à Sonko: « Privilégier la démocratie directe est un faux fuyant ou un leurre »

C'est un ancien premier ministre qui vient apporter la réplique au nouveau. Abdoul Mbaye s'est invité à la fête de la déclaration de politique générale déjà entamée sur la place publique. Même si Ousmane Sonko n'est pas encore face aux députés pour présenter la feuille de route du gouvernement, il fait face néanmoins à certains de ses prédécesseurs à la primature notamment Abdoul Mbaye. Ce dernier, après la sortie du chef du gouvernement, dira que le premier ministre doit nécessairement respecter la représentation nationale. Le Sénégal est une démocratie représentative. Le Gouvernement doit respect au Peuple et donc à sa représentation. Privilégier la démocratie directe est un faux fuyant ou un leurre. Lorsque l'on s'adresse à sa représentation le Peuple reste témoin et juge » indique l'ancien premier ministre qui fut le choix premier de Macky en 2012.







Abdoul Mbaye invite à éviter au Sénégal fort de sa troisième alternance « une crise institutionnelle inutile ». Pour le président de l’alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), « la coutume de la Déclaration de Politique Générale doit être respectée au moins comme tradition républicaine et davantage comme obligation constitutionnelle ».