DIALOGUE NATIONAL : la plénière reprend ce matin !

Après une séance houleuse mardi au cours de laquelle les représentants de l’opposition — et même des alliés du pouvoir comme Oumar Sarr — avaient dénoncé vigoureusement la nomination en catimini par le président de la république de 40 nouveaux commissaires, la plénière du comité de pilotage du dialogue national reprend ce matin à 10 heures au Building administratif. Il s’agira en fait aujourd’hui d’achever la réunion commencée mardi et qui n’avait pas pu aller à son terme. a l’ordre du jour, donc, l’adoption d’un règlement intérieur suivie de la formation du Bureau du comité de pilotage et de la constitution des commissions. Espérons qu’à cette occasion au moins, on ne va pas assister à un dialogue…de sourds et que, donc, les travaux vont être empreints de sérénité.