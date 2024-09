[DÉCISION] Saisine pour annulation du décret convoquant le collège électoral : le Conseil constitutionnel déboute l’opposition

À travers sa décision n° 8/E/2024, le Conseil constitutionnel a signifié aux partis politiques dénommés « Parti des Libéraux et Démocrates ANDE SOUQUALI (PLDA/AS) » et « OSEZ »

L'AVENIR » Abdou MBOW et 38 autres députés que leur requête visant l'annulation du décret n° 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024 a été rejetée. Au terme de sa séance du 25 septembre, le Conseil constitutionnel liste ses remarques et motivations de sa décision.