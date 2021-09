DAKAR / YOFF : la Emirates Pirogues modernes (EPM) a offert une pirogue en fibre de verre à la commission de surveillance.

Lors de la visite d’État effectuée par le président Macky Sall aux Émirats Arabes Unis, l'ex DG de la SIRN, M. Samba Ndiaye, avait signé une convention de financement pour la construction de pirogues en fibre de verre. Cet accord avait été signé entre les deux pays le 7 février 2020, en marge de la visite officielle du chef de l’État Macky Sall.



Cela avait pour objectif de permettre aux pêcheurs Sénégalais de moderniser leurs embarcations avec plus de sécurité en mer. Au delà de l’industrie navale, ces partenaires vont appuyer les pêcheurs en équipement, ce qui va faciliter et rentabiliser davantage le secteur de la pêche qui est plutôt artisanal.



Ainsi, ce 22 septembre 2021, la Société Emirates Pirogues modernes (EPM) a offert une pirogue à la commission de surveillance de Yoff. La STE/EPM est dirigée par M. Obeid Al Matroshi qui était accompagné de M. Baba Traoré, Administrateur de Société, son partenaire, du chargé d'affaires à l'ambassade des EAU et Cheikh Taha et de M. Saliou Samb, directeur de la SIRN. La cérémonie a été présidée par M. le Ministre de la santé et de l'action sociale, maire de Yoff, M. Abdoulaye Diouf Sarr.