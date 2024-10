D’élève modèle à escroc : il soutire plus de 4 millions FCFA à son professeur

Dans une affaire troublante qui illustre les dérives de la confiance, Mamadou Ba, un ancien étudiant prometteur de l’Université Gaston Berger (UGB), a été condamné à trois mois de prison ferme pour avoir escroqué son ancien professeur, M. Tandian, de 4,5 millions de francs CFA. L’issue tragique de ce récit met en lumière les conséquences dévastatrices d’une ambition mal orientée. Selon le quotidien L’Enquête, tout a commencé lorsque Ba, désireux de poursuivre ses études au Canada, s’est retrouvé en quête de fonds. Pour tromper la vigilance de son mentor, il a élaboré un plan machiavélique, prétendant avoir été victime d’un accident sur la route de Kaolack. S’appuyant sur une fausse narrative, il a feint d’être dans un état désespéré, évoquant également la perte tragique de son père. Pour renforcer ses mensonges, BA a sollicité l’aide d’un complice, un faux orthopédiste, qui a pris contact avec M. Tandian, persuadant ce dernier de la véracité des dires de son ancien élève. Confiant et bienveillant, le professeur a accédé à la demande de Mamadou Ba, ignorant qu’il ne s’agissait que d’une manipulation destinée à lui soutirer de l’argent. La supercherie a été révélée lorsque M. Tandian a commencé à douter de l’honnêteté de son ancien étudiant. Après avoir découvert la vérité, il n’a pas tardé à porter plainte, entraînant l’arrestation de Ba et de son beau-père, M. Guèye, soupçonné d’être le complice derrière le faux orthopédiste. Bien que Guèye ait été disculpé, la culpabilité de Ba était indiscutable. Face au tribunal, Mamadou Ba a admis son délit, affirmant que toutes les accusations portées contre son beau-père étaient infondées. L’avocat de la partie civile a exigé un dédommagement de cinq millions de francs CFA, tandis que le procureur a requis une peine de six mois d’emprisonnement. Malgré les appels à la clémence de la défense, le tribunal a statué en faveur d’une peine de trois mois de prison et d’un remboursement à la victime. Cette affaire soulève des questions sur les limites de la confiance et les conséquences des choix malheureux. Le rêve de Mamadou Ba de poursuivre ses études à l’étranger s’est transformé en cauchemar, illustrant à quel point la quête de succès peut mener à des actes désespérés et destructeurs.