Culture : Des acteurs culturels alertent sur l’inertie du secteur culturel et appellent à une refondation des politiques publiques

Dans un contexte marqué par une inertie préoccupante du développement culturel national, le Mouvement des Acteurs Culturels Patriotes (MACUP) a tenu un point de presse ce mardi au Bois Sacré, situé dans l’enceinte du Parc de Hann pour dresser un bilan critique de la première année de gestion de Mme Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.



Le MACUP a pointé du doigt la lenteur dans la mise en œuvre des politiques culturelles, soulignant un déficit d’innovation, une absence de planification stratégique et un manque d’impulsion pour relancer les dynamiques territoriales et institutionnelles.



« À moins de quatre mois du festival ouest africain ECOFEST prévu en novembre, aucun programme opérationnel n’a encore été dévoilé. Cela suscite de vives inquiétudes quant à la capacité du ministère à conduire un tel événement », a dénoncé Samba Mballo, un des porte-parole du mouvement.





Le Mouvement des Acteurs Culturels Patriotes regrette également un manque d’inspiration et de leadership, dénonçant une gouvernance qu’il juge improvisée et peu structurée.



Face à cette situation, le Mouvement interpelle les autorités compétentes à clarifier les orientations politiques et à préciser les ressources humaines, techniques et financières mobilisées pour assurer une relance effective du secteur culturel, en cohérence avec les engagements pris.



Dans un esprit de veille citoyenne, le MACUP affirme sa détermination à jouer pleinement son rôle d’alerte et de supervision démocratique de la gestion des politiques culturelles.



S’inscrivant dans la Vision Sénégal 2050, le mouvement plaide pour une intégration transversale de la culture dans l’ensemble des politiques publiques, la considérant comme un levier d’emploi, d’innovation, de cohésion sociale et d’espoir pour la jeunesse.



Enfin, le mouvement invite les acteurs culturels, les partenaires institutionnels, les médias et les citoyens à s’associer à cette démarche pour bâtir une politique culturelle ambitieuse, inclusive et structurée pour le Sénégal.