Crue du fleuve à Kanel / Daouda Dia, responsable politique à Matam : « Il est regrettable de voir plus de 1500 producteurs agricoles être impactés »

Après le débordement du fleuve Sénégal, plusieurs localités ont été impactées, notamment dans la région de Matam. Face à cette situation, Daouda Dia ancien député et questeur à l’assemblée nationale, est allé à la rencontre des sinistrés de ces intempéries. « En ces moments difficiles, il est de mon rôle d’apporter aide et assistance à ces personnes sinistrées. Dans cette partie du Sénégal, les populations sont plongées dans une souffrance indescriptible. Ce qui doit nous pousser à plus de solidarité et d’empathie », a déclaré le maire de la commune de Orkodiéré.La tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal dans le département, au chevet des populations sinistrées, regrette que cinquante-cinq mille six cent personnes et mille cinq cent producteurs agricoles ont été impactés par les inondations provoquées par le débordement du fleuve Sénégal.