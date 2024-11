Crise financière à l’UGB et retards des salaires : le SAES alerte et suspend ses activités

Le syndicat autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) alerte sur la crise financière qui persiste au sein de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Selon eux, cette crise n’est pas sans conséquence car ils sont confrontés à des retards de salaires. Ces derniers l’ont fait savoir dans un communiqué de presse.



« La coordination du Syndicat autonome de l’Enseignement Supérieur(SAES)de l’université Gaston Berger(UGB)de Saint-Louis s’est réunie en Assemblée Générale le mardi 05 novembre 2024 pour traiter d’un unique point :la crise financière persistante qui frappe l’UGB.



L’assemblée générale de la Coordination SAES-UGB exprime sa profonde indignation face à l’asphyxie financière qui paralyse notre institution, mettant en péril notre mission d’enseignement et de recherche. Depuis septembre, l’UGB peine à couvrir ses besoins d’investissement et ses frais de fonctionnement, y compris les charges salariales. Ce mois encore, nous faisons face à un retard intolérable dans le paiement des salaires d'octobre 2024.Une telle situation est inadmissible !



Nous refusons de rester silencieux face à un dysfonctionnement budgétaire chronique, attribuable à des choix financiers inadaptés, découlant d’une subvention étatique nettement insuffisante. Ces choix ont été, hélas, examinés et adoptés par les instances universitaires et les autorités de tutelle, puis approuvés par le Directeur Général du Budget.



Cette crise financière s’étend à toutes les Universités sénégalaises. Le Bureau National du SAES, à travers de nombreux communiqués, avait maintes fois alerté sur les conséquences désastreuses d’un budget qui ne garantit que neuf (9) mois de salaires bruts, en violation du décret 2012-1269 du 8 novembre 2012 sur le régime financier des Universités.



Face à cette situation, la coordination SAES-UGB se voit dans l’obligation de prendre des mesures décisives pour défendre les droits de ses militants :



Suspension des activités : dès le premier jour de chaque mois, les membres du SAES-UGB cesseront toutes leurs activités pédagogiques et administratives si les salaires ne sont pas versés. Cette mesure sera appliquée jusqu’à la confirmation de l’intégralité des paiements.



Révision impérative du budget : lors des prochaines sessions du conseil d’administration pour l’examen des budgets du rectorat, des UFR et des instituts de l’UGB, la coordination SAES-UGB exige un budget équilibré, garantissant le paiement des douze (12) mois de salaires. Nous rejetterons tout budget ne répondant pas à ces critères élémentaires de sécurité financière », lit-on dans la note.