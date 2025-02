Crise dans la cimenterie sénégalaise : Une production en chute libre

Le sous-secteur de la cimenterie traverse une période difficile, marquée par une forte baisse de la production et des exportations. Comme le souligne ConfidentielDakar, les chiffres de novembre 2024 confirment cette tendance inquiétante.



Un recul inquiétant de la production et des ventes



Selon les données disponibles, la production de ciment a chuté de 15,3 % en comparaison avec novembre 2023. Cette baisse impacte également les ventes locales, qui enregistrent un repli de 8,3 % sur la même période. Quant aux exportations, elles s’effondrent littéralement avec une baisse de 35,3 %, affectant ainsi les livraisons vers des pays comme le Mali, la Gambie et la Mauritanie.



Un léger sursaut en variation mensuelle



Toutefois, en comparaison avec octobre 2024, une lueur d’espoir semble poindre. La production de ciment a connu une hausse de 7,3 % en variation mensuelle, tout comme les ventes locales qui ont progressé de 2,4 %. Malgré cette amélioration ponctuelle, le sous-secteur reste en grande difficulté, notamment en raison des nombreux arrêts de chantier qui plombent l’activité.



Une tendance annuelle alarmante



D’après ConfidentielDakar, l’année 2024 devrait rester marquée par une baisse significative de la production de ciment. Depuis 2006, date à laquelle l’indice de production du ciment a commencé à être suivi, jamais une telle chute n’avait été enregistrée.



Face à cette situation préoccupante, les acteurs du secteur devront trouver des solutions pour relancer la dynamique de la cimenterie sénégalaise et éviter que cette tendance ne s’installe durablement.