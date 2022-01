Crédit mutuel : En grève pendant trois jours, les travailleurs haussent le ton et crient au scandale.

Les syndicalistes du Crédit mutuel du Sénégal(CMS) sont plus que jamais déterminés à faire face à leurs préoccupations. Ils comptent partir en grève le 26, 27, 28 janvier pour exiger la publication du rapport de la commission bancaire qui a épinglé le DG Amadou Jean-Jacques Diop.



Très en colère, les travailleurs du CMS s'insurgent contre la mauvaise gestion de leur boîte et exigent la transparence et l'équité de la plupart des dirigeants de la boîte. Ainsi, ces employés comptent arrêter tout travail sur tout le réseau du CMS les 27, 28 et 29 janvier. Ils exigent la démission de leur directeur Amadou Jean-Jacques Diop y compris les personnes impliquées dans leur situation.



Face aux multiples problèmes que traversent ces agents, ils veulent continuer leur combat jusqu'au bout, si l'État ne réagit pas à leur situation...