Création de la SONAGED SA : « C’est une société qui vient au bon moment » (Mass Thiam, coordonnateur de l’UCG).

Le coordonnateur de l’Unité de Coordination et de Gestion des Déchets Solides (UCG), Mass Thiam a livré son sentiment sur la création de la nouvelle Société Nationale de Gestion Intégrée des déchets (SONAGED SA) laquelle va remplacer l’UCG dans sa mission d’assurer les opérations de nettoiement.



« C’est une société qui vient au bon moment et qui permettra de préserver la souveraineté économique du Sénégal », a commenté M. Thiam qui prenait part, ce 9 mai, à la cérémonie de levée des couleurs inscrite dans l’initiative ‘’Bessub Set Setal’’ ou cleaning day.



Selon l’autorité, la mise en service de la SONAGED SA dont le projet de loi a été adopté, récemment, par les députés permettra de sécuriser des emplois existants et de se projeter vers des filières de valorisation des déchets qui permettront de créer beaucoup plus d’emplois.