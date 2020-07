Covid-19: Sup Force Covid équipe en masque et gel hydro-alcoolique les élèves en classe d'examen.

La plateforme Sup force Covid-19 participe à l'effort de guerre contre la pandémie du Coronavirus. En effet, cette plateforme initiée par des étudiants de Sup de Co a remis un lot de masques et de gel hydro-alcoolique aux élèves en classe d'examen dans certains établissements scolaires de Dakar. Pour la coordinatrice de cette plateforme, ce geste entre dans les cadres des activités de soutien aux élèves en classe d'examen pour se protéger contre la Covid-19. Un geste bien apprécié par les élèves de l'école Immaculée Conception qui réceptionnaient leur part de cet appui...