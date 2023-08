Coupe du Sénégal : Le Jaraaf remporte sa 16eme finale sous les yeux du Premier ministre Amadou Bâ !

La finale de la 62eme édition de la Coupe du Sénégal senior, s’est jouée ce dimanche après-midi dans l’antre de Diamniadio, le stade Abdoulaye Wade. Un choc entre le mythique club Dakarois, le Jaraaf qui était aux prises avec l’une des formations phares de la petite côte, le Stade de Mbour. Une rencontre évidemment rehaussée par le trophée en jeu mais surtout par le défi de la mobilisation que se sont lancées les deux formations tout au long de la semaine. Au terme des 90 minutes réglementaires, le Jaraaf s’est imposé (2-1) à une séduisante équipe du stade de Mbour.



Vers les coups de 14h les premiers cars et autres bus qui convoyaient les supporters faisaient déjà leur apparition aux alentours poussiéreux du stade de Diamniadio. Une belle mobilisation faite par les présidents de clubs de concert avec les autorités locales qui ont compris que le 12eme homme allait forcément avoir son mot à dire au cours de cette partie assez indécise malgré le statut de favori des jaraafmen. Finalement, c’est avec une dizaine de minutes de retard (17h10) que le coup d’envoi sera donné par l’arbitre Sidy Bara Fall.



Après huit minutes passées sur la belle pelouse du stade Abdoulaye Wade, les Mbourois qui sont très bien entrés dans la partie ont plusieurs fois tenté de trouver la faille en insistant sur les longues passes dans le dos de la deféfense du Jaraaf. Malgré leur vigilance, les hommes de Abdoulaye Guèye ont failli se faire susprendre sur un corner rapidement joué à deux par Mbour. Gênés par le bloc médian des Mbourois le Jaraaf a tout de même réussi trouvé la faille contre le cours du jeu, sur un corner victorieux. En effet, Mouhamed Wellé en profitera pour ouvrir le score (1-0, 15e.) Le stade de Mbour est cueilli à froid.



Cependant, les rouges et blancs continuent de dérouler leur football en privilégiant la construction du jeu pour déstabiliser l’adversaire en passant notamment sur les côtés. Justement, ça finira par payer vingt minutes plus tard avec l’égalisation de Serigne Khadim Babou qui a superbement repris de volée le centre de son coéquipier qui a jailli sur le flanc gauche (1-1,35e.) Loin d’avoir abdiqué, le Jaraaf va reprendre l’avantage peu avant la pause avec l’inévitable Mouhamed Wellé qui signe un doublé (2-1,45e.) Le numéro 20 des verts et blancs bien trouvé, encore suite à un corner, a parfaitement décroisé sa tête qui finira dans le petit filet. Le tout, sous la présence effective du Premier ministre et ministre des sports, Amadou Bâ et des ministres Abdou Karim Fofana et Abdoulaye Sow et dans un stade en totale fusion.



C’est exactement sur le même tempo que la seconde période a repris avec deux équipes très engagées. Le stade de Mbour s’est une nouvelle fois illustré de par son jeu plus léché. Pas spécialement affolé, ils ont multiplié les dédoublement de passes dans les petits espaces pour mieux écarter le bloc adverse. En face, le Jaraaf a fait preuve d’attentisme, plus bas sur le terrain , tout en profitant de la moindre opportunité pour corser le score.



À la 72eme minute, le nouvel entrant côté Mbourois, Mamadou Lamine Gueye a bien failli remettre les pendules à l’heure mais sa frappe sera repoussée par le portier du Jaraaf. Ce sera la plus grosse occasion mbouroise puisque les filets ne trembleront plus. L’essentiel a été fait et le club le plus titré de l’histoire de la coupe du Sénégal remporte son 16eme trophée. Le stade de Mbour enchaîne une trois finale perdue après les éditions de 2008, 2017 et 2023.



Des distinctions ont été décernées à quelques légendes du football sénégalais (de la génération Caire 86 à celle de 2002.) De Amadou Diop « Boy bandit » en passant par, El Hadji Diouf et Cheikh Seck. Ces anciens du ballon rond ont été célébrés et honorés par la FSF. Par ailleurs, les cinq trophées récemment remportés par les sélections nationales (CAN, Chan, Beach Soccer etc) ont été présentés au public. La fête a été belle et le meilleur a gagné.