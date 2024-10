Coup de filet à Kédougou : l’OCRTIS saisit un important stock de substances psychotropes

Dans une opération marquante contre le trafic de drogues, les agents de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) à Kédougou ont réussi à intercepter un important stock de substances psychotropes, empêchant ainsi leur mise sur le marché noir. L’Observateur rapporte que cette saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits prohibés dans la région.Le samedi 12 octobre 2024, les limiers de l’Ocrtis ont mené une opération de sécurisation ciblée qui les a conduits jusqu’au village de Taïfa. En exploitant des informations sur un trafic intense de produits pharmaceutiques, les agents ont agi aux alentours de 23 heures. Ils ont réussi à localiser un couple mixte, un citoyen sénégalais, Madou, et sa compagne européenne, Blandine, qui convoyaient le stock de substances.Alerté de la présence des forces de l’ordre, le couple a tenté de fuir, abandonnant sur place une partie de leur marchandise. La saisie comprend 1 340 boîtes de divers comprimés psychotropes, dont 930 boîtes de tramadol et 410 boîtes de tramaking. Les substances ont été placées sous scellés, et une enquête a été ouverte pour retrouver les fugitifs.Les enquêteurs de l’Ocrtis s’appuient sur des indices laissés sur les lieux, notamment des téléphones portables et une moto de marque « Apache » abandonnée par Madou et Blandine. Cette opération met en lumière les efforts continus des autorités pour lutter contre le trafic de drogues et protéger la santé publique face à la menace des substances illicites.