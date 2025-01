Côte d'Ivoire: au moins 17 morts dans une collision entre un camion et un car dans l'ouest

"L'accident a impliqué un autocar de transport de passagers d'une compagnie étrangère dénommée KALSLA Transport et un camion de transport de marchandises appartenant à la coopérative CA-ECATIE", a-t-il précisé.



L'ONPC avait affirmé plus tôt que le car comptait 70 places.



"Les pompiers civils du Guémon", région où a eu lieu l'accident, "sont sur les lieux pour la prise en charge des victimes", avait-il ajouté.



Le ministère a dit "déployer une équipe d'investigation sur place" pour "rechercher les causes techniques et administratives de cet accident".



Début décembre, une autre collision de véhicules, également dans l'ouest, avait fait 26 morts et 28 blessés.



Comme dans de nombreux pays africains, les accidents meurtriers sont fréquents en Côte d'Ivoire en raison du mauvais état de certaines routes, notamment dans l'ouest, et des nombreux véhicules, ainsi que de l'incivisme des conducteurs.



Nombre d'automobilistes sont par ailleurs détenteurs de permis achetés, sans avoir jamais fréquenté d'auto-école.



Entre 1.000 et 1.500 personnes sont tuées en moyenne chaque année sur les routes de Côte d'Ivoire, selon le ministère des Transports, pour 1,5 million de véhicules en circulation. En comparaison, la France - qui n'est pas le meilleur élève en Europe - compte 3.500 morts pour 39 millions de véhicules en moyenne.



Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a pris une série de mesures pour réduire les accidents mortels: permis à points, interdiction d'importer des véhicules de plus de cinq ans, vidéosurveillance et rénovation des routes notamment.

