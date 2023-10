Côte d’Ivoire : Présumée nébuleuse sur la vente des billets, la FIF ouvre une enquête

Après le scandale lié à l’état de la pelouse du stade Ebimbé qui avait été inondée il y’a quelques semaines suite à une forte pluie, un autre scandale est en train de secouer le football ivoirien. Cette fois-ci l’affaire concerne la vente des tickets pour les rencontres amicales contre le Maroc et l’Afrique du Sud lors il y a quelques jours, au cours de la trêve internationale du mois d’octobre. Une très mauvaise publicité pour la Côte-d’Ivoire qui doit recevoir et organiser la coupe d’Afrique des nations (CAN, du 13 janvier au 11 février 2024.)



D’après les précisions du site Le Monde lu à dakaractu, pour la vente des billets, au moins quatorze points de vente sont répartis dans la capitale économique et ses environs, par la Fédération ivoirienne de football (FIF.) Mais, selon plusieurs supporteurs des Éléphants, seul le point de vente situé dans les locaux de la FIF proposait encore des billets, la veille de chaque match. Et, dans une seule catégorie de prix, ceux à 15 euros, alors que des places à 3 euros et 7,5 euros auraient dû être disponibles. Certains sont allés jusqu’à accuser la fédération ivoirienne d’être complice de ce «deal. »



Des allégations balayées d’une main par un communiqué de l’instance ivoirienne… : « Les billets grand public sont partis très vite et, comme la capacité du stade n’est pas énorme, la demande était plus forte que l’offre », estime Armand Gohourou, le directeur exécutif de la FIF, contacté par Le Monde. Il ajoute que : « Les accusations selon lesquelles la fédération a favorisé le marché noir ne sont pas fondées. Idriss Diallo, le président de la FIF, avait décidé d’offrir à chaque salarié un billet. En ce qui concerne la vente physique, aucune personne ne pouvait acquérir plus de trois tickets. Celles qui en voulaient davantage devaient écrire à la fédération en mentionnant les identités et les contacts des bénéficiaires de billets » explique-t-il. De son côté, la FIF a décidé de diligenter une enquête interne. La police a également été saisie par l’instance.