Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques
Une scène d’une rare violence a secoué la Corniche Ouest de Dakar vendredi dernier, vers 16 heures. Ce qui n’était au départ qu’une banale dispute entre rabatteurs du « marché malien » s’est transformé en drame sanglant, coûtant la vie à un jeune homme de nationalité ivoirienne.
 
Une rivalité pour des clients
 
Selon les premiers éléments recueillis, la victime et son agresseur, deux rabatteurs habitués à opérer dans le secteur du « marché malien », situé à la rue Escarfait X rue Raffenel, se disputaient régulièrement des clients. D’après plusieurs témoignages, la tension était déjà palpable depuis plusieurs jours entre les deux hommes, chacun revendiquant la maîtrise d’un même espace commercial.
 
Vendredi, la querelle a pris une tournure tragique. Bacary Diallo, 29 ans, de nationalité malienne, aurait violemment frappé son rival à la tête avec des briques, l’assommant mortellement.
 
Une victime encore non identifiée
 
Le défunt, de nationalité ivoirienne, n’avait pas encore été identifié au moment du drame. Ses camarades, choqués, ont confirmé que les altercations pour des clients étaient monnaie courante entre rabatteurs. Mais rarement ces querelles atteignent un tel degré de violence.
 
Le meurtrier se livre lui-même
 
Fait surprenant : après avoir commis son forfait, Bacary Diallo ne s’est pas enfui. Au contraire, il a immédiatement confessé son acte auprès de ses amis, lesquels ont alerté une patrouille de police présente dans la zone. L’homme a été interpellé sur place, sans résistance.
 
Une enquête ouverte
 
Les policiers ont ouvert une enquête pour élucider toutes les circonstances de ce meurtre.
Lundi 8 Septembre 2025
