Coordination Macky 2012 : « Le chef de l’État Macky Sall est en phase avec ce que nous voulons faire ». (M. Moustapha Diagne)

L’heure est aux divergences dans les rangs de Macky 2012. En effet, les alliés de la première heure de Macky Sall ne s’entendent plus sur la coordination de leur entité. Ainsi, pour le coordonnateur de cette coalition, M. Mohamed Moustapha Diagne, « la restructuration de Macky 2012 est en cours. Elle est très simple. Nous voulons que notre coalition retrouve sa dignité et son lustre d’antan. Notre mission consiste à défendre le bilan du président de la République Macky Sall et faire face à Nio lank ou Gno Bagne. » La tête de la coordination de cette structure qui est la pomme de discorde dans Macky 2012, a connues remous ces derniers temps avec l’exclusion de certains leaders comme l’actuel coordonnateur, Mohamed Moustapha Diagne et celle d’Adji Mbergane Kanouté. « C’est juste des tierces personnes qui ont pris le train en cours de route. Maitre Moussa Diop et son camp n’ont pas cette prérogative de nous exclure car nous ne sommes pas un parti, mais une coalition de partis. Nous avons décidé d’un commun accord d’instaurer une coordination tournante. On va choisir chaque trois mois un nouveau coordonnateur qui va animer la coalition Macky 2O12." Et dans bras de fer, M. Diagne se rassure : "Le chef de l’Etat Macky Sall est en phase avec ce que nous voulons faire... »