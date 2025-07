Coopération militaire : La France va restituer des emprises au Sénégal ce vendredi

La coopération militaire entre le Sénégal et la France est sur le point de connaître une évolution majeure. L'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a annoncé ce lundi que la France s'apprête à restituer au Sénégal les emprises militaires des Éléments français au Sénégal (EFS) dans les quatre prochains jours, soit ce vendredi 18 juillet.



Une reconfiguration pour un partenariat renouvelé

Cette restitution s'inscrit dans le cadre des orientations établies dès 2022 par le Président Emmanuel Macron. Selon la diplomatie française au Sénégal, cette reconfiguration ouvre la voie à de nouvelles modalités de coopération en matière de défense avec le Sénégal. Ce partenariat renouvelé sera fondé sur le respect mutuel et un principe de complémentarité, garantissant la préservation des intérêts des deux pays.



L'ambassadrice Fages a précisé que cette coopération renforcée se manifestera d'abord sur le plan de la formation. Ensuite, elle visera à améliorer l'interopérabilité des armées sénégalaise et française grâce à une coopération technique active, animée par le travail des coopérants militaires des deux nations.



Christine Fages a fait cette annonce lors de la célébration de la fête nationale française, soulignant l'importance de ce geste symbolique dans les relations bilatérales.