Coopération bilatérale entre Sénégal et la Corée : La KOICA et le MESRI inaugurent le Makerspace de l’ISEP de Diamniadio

L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) renforce son engagement en faveur de l’éducation et de l’entrepreneuriat au Sénégal avec l’inauguration, le mercredi 30 avril 2025 dernier, d’un Makerspace à l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) Amadou Trawaré de Diamniadio. Ce projet phare, symbole du partenariat dynamique entre le Sénégal et la Corée, vise à impulser une culture d’innovation technologique et de création d’emplois pour la jeunesse sénégalaise.



Porté par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), ce projet emblématique a été réalisé grâce au soutien technique et financier de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), un acteur clé de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Corée du Sud.



Présidée par le Professeur Hamidou Dathe, représentant du ministre Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, la cérémonie s’est tenue en présence de Son Excellence Kwon Hyuk-Woon, Ambassadeur de la République de Corée, et de M. Kyunmoo Jun, directeur pays de la KOICA. Cette nouvelle infrastructure moderne, dotée de technologies de pointe telles que des imprimantes 3D, des drones, des kits Arduino et l’IoT, vise à stimuler la créativité, la formation pratique et l’entrepreneuriat des jeunes.



« Ce Makerspace incarne notre vision commune d’une éducation inclusive et tournée vers l’avenir », a affirmé M. Jun. Il a rappelé que la KOICA est engagée au Sénégal depuis 2008 dans divers domaines, en particulier l’éducation, la santé et l’agriculture. Le projet actuel ambitionne de former plus de 11 000 bénéficiaires directs, en misant sur des programmes de pré-incubation, d’incubation et de mentorat pour les jeunes porteurs de projets.



Pour le Professeur Dathe, cette réalisation s’inscrit dans la vision « Référentiel Sénégal 2050 » et témoigne d’une volonté claire de placer la recherche et l’innovation au cœur de la transformation économique. « Ce Makerspace incarne parfaitement l’axe "économie prospère et compétitive" du Référentiel Sénégal 2050, porté par Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye. Il concrétise notre ambition de faire de la recherche et de l’innovation des moteurs de transformation structurelle », affirme le Professeur Hamidou Dathe.



Ainsi, grâce à ce Makerspace, Diamniadio devient un pôle de référence pour l’éducation technologique et la coopération sud-coréenne. Une alliance exemplaire pour préparer les talents de demain.



Alain Bonang