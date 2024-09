Coopération Sénégalo-Coréenne : Lancement de la 1ere édition du concours culinaire pour promouvoir la cuisine coréenne au Sénégal

L'Ambassade de la République de Corée au Sénégal organise la première édition du concours culinaire coréen 2024 afin de faire connaître la gastronomie coréenne.

Une compétition qui se déroulera sous le thème de la cuisine coréenne à base d'ISRIZ 7 (le Riz de K-Ricebelt).



Ce dernier est un projet mis en place par le gouvernement coréen dans l'optique de contribuer à améliorer l’autosuffisance en riz en Afrique en fournissant un soutien complet, notamment le développement de variétés de riz, l’approvisionnement en semences et la formation technique, à huit pays d’Afrique subsaharienne. Il s'agira du Cameroun, du Ghana, de la Guinée, du Kenya, de la Gambie, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Guinée-Bissau.



Les participants au concours vont devoir choisir un sur les cinq plats coréens suivants : Kimbap, Bibimbap, Kimchibokkeumbap (Kimchi Fried Rice), Tteokguk et Tteokbokki

Et utiliser l'ISRIZ 7 pour cuisiner.



Au total, de 5 équipes composées de 2 personnes par équipe seront sélectionnées via une candidature en ligne et le concours final aura lieu en présentiel le jeudi 5 septembre 2024 à Dakar pour la sélection des gagnants.