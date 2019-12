Coopération Inde - Sénégal : Le programme ITEC pour rehausser le partenariat.

C’est à travers un déjeuner offert à la résidence de l’ambassadeur de l’Inde sise à la corniche Est de Dakar, que la représentation diplomatique indienne au Sénégal a tenu à marquer la 55ème journée de l’ITEC (Coopération Technique et Economique Indienne). Un moment qui a été saisi pour magnifier la coopération bilatérale entre le pays de Mahammat Ghandi et le Sénégal qui demeure au beau fixe. Une forte représentation de l’Etat à travers le ministère des affaires étrangères dirigée par le Dr Moustapha Diop, directeur Asie pacifique et Moyen Orient a pris part à la célébration. Des délégations du ministère de l’agriculture, de celui de la communication entre autres ont aussi tenu à répondre à l’invitation de son Excellence Shri Godavarthi Venkata Srinivas, l’ambassadeur de l’Inde au Sénégal. Les échanges ont surtout porté sur les secteurs de l’Education notamment sur l’offre de formation du pays partenaire à l’endroit des citoyens sénégalais qui désirent renforcer leur capacité dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. Le domaine de la santé également a été apostrophé avec d’importants investissements pour ce qui concerne la télé-médecine et le tourisme médical. Il s’est agi aussi d’infrastructures, de l’agriculture et tant d’autres secteurs d’activité qui lient les deux (2) nations dans un partenariat fécond. Les autorités indiennes et sénégalaises ont toutes deux salué les relations fructueuses existantes qui relèvent-elles tendent au renforcement des liens économiques et culturels des deux (2) pays.