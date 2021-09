Coopération Chine-Afrique : 13 pays africains mutualisent leurs forces pour faciliter les échanges.

Le congrès consultatif de la Fédération des Associations d’Amitié Chine-Afrique (FAACA) s’est ouvert, ce 20 septembre, à Dakar pour échanger sur une démarche inclusive tendant à faciliter les relations de coopération sino-africaine. La FAACA regroupe l’ensemble des associations d’amitié avec la Chine de 13 pays africains dont le Sénégal, pays hôte du congrès consultatif qui va durer 3 jours.



L’objectif vise principalement à améliorer les échanges entre la Chine et l’Afrique mais aussi de raffermir les liens de coopération existante.



Le choix du Sénégal s’explique par son rôle d’action dans les rapports sur le plan politique et diplomatique au-delà du statut de co-président du Forum de Coopération entre l’Afrique et la Chine (FOCAC) qu’occupe le président de la République, Macky Sall. Différentes commissions mises sur pied vont mener durant toute la durée du congrès consultatif de la FAACA des travaux sur le règlement intérieur et sur les statuts, de l’initiative ‘’une ceinture, une route’’, de la coopération sino-africaine, entre autres. Lesquels travaux seront restitués pour servir de déclaration de la FAACA au terme de cette rencontre sous régionale.