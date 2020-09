Convocation du Juge Téliko et affaire Lamine Diack : La surprenante réaction du garde des sceaux, Me Malick Sall.

Interpellé sur la convocation du président de l'Union des magistrats du Sénégal par l'inspection générale de l'administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice Maître Malick Sall, évite toute immixtion dans ce dossier.



"Le ministre n'a pas à se prononcer sur cette affaire. C'est une affaire de magistrats!", réagit fermement Me Malick Sall à la question.



Sur la question du Verdict rendu dans le cadre du procès de Lamine Diack, le garde des sceaux précise que l'État du Sénégal été aux côtés de Lamine Diack du début jusqu'à la fin de la procédure.



"Ce que je peux vous dire c'est que la justice française a rendu son verdict et les avocats de Lamine Diack ont décidé de faire appel, c'est un constat que je peux faire et les choses se passent comme ça. L'État du Sénégal ne peut intervenir que comme soutien au niveau de notre consulat et le droit de visite et de lui trouver un avocat s'il en a besoin. Et le consul du Sénégal a été à ses côtés du début à la fin de la procédure", rappelle-t-il...