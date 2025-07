Convocation de Badara Gadiaga / Réaction de TAS : « Je m'attends à tous les scénarios... »

Le député Thierno Alassane Sall (TAS), leader du parti La République des Valeurs, s’est rendu ce mercredi devant les locaux de la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) pour exprimer son soutien au chroniqueur Badara Gadiaga, convoqué suite à des propos tenus dans l'émission "Jakaarlo" sur la TFM.



Très critique envers l’attitude des autorités judiciaires, le parlementaire a pointé du doigt ce qu’il qualifie de justice à deux vitesses : « Je me demande si les magistrats et procureurs du Sénégal n'ont pas écouté la sortie du Premier ministre récemment ? »



Interrogeant l’impartialité de la justice face à certaines sorties jugées plus graves venant de personnalités de l’exécutif, Thierno Alassane Sall s'est indigné : « En tant que Sénégalais, est-ce que l'honneur de l'exécutif vaut mieux que l'honneur de la justice ? »



Faisant référence à des cas antérieurs de détention, notamment celui du chroniqueur Abdou Nguer, il s’est inquiété de la tournure que pourraient prendre les choses : « Je m'attends à tous les scénarios. Ce qui a mis en prison Abdou Nguer peut ne pas laisser les autres libres. »