Convention de partenariat : Le ministère de la microfinance et l'Ansd signent pour une large représentation du secteur de l'économie sociale et solidaire

Une convention de partenariat s'est nouée entre le ministère de l'Économie solidaire et de la microfinance et l'Agence nationale de la statistique démographique (Ansd). En effet, la cérémonie de signature s'est tenue ce vendredi dans ledit ministère. Cette convention a comme objectif, selon Zahra Iyane Thiam, la réalisation d'une étude de référence du secteur de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble du territoire.



Pour le ministre en charge de la microfinance, "les résultats d'une telle étude permettront à son ministère de disposer d'un instrument de collecte et de traitement des données statistiques pour alimenter son système d'information. La disponibilité de ces informations permettra d'alimenter les travaux de finalisation de la Lettre de Politique sectorielle de développement du secteur de l'ESS", explique t-elle.



Le directeur général de l'Ansd, Babacar Ndir, pour sa part, a magnifié la coopération nouée entre son agence et le ministère de l'économie sociale et solidaire. Avant de souligner que "les questions liées à la promotion et au respect des principes fondamentaux de la statistique publique, sont au coeur du processus de développement, de production et de diffusion des statistiques".



Poursuivant son speech, M. Ndir dira : "la mise en oeuvre effective de cette convention contribuera sans aucun doute à la réalisation des principaux objectifs de qualité et de pertinence de la statistique, notamment dans le secteur de l'Ess. Mieux, dit-il, l'accord devra permettre à identifier clairement l'Ess et de mettre en lumière son impact pour la réalisation, un cadre de validité des données à produire, et donnera du sens à ces donnes".