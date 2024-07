Contestation d'un redressement fiscal : Le juge des référés déboute le groupe Summa

Le groupe Summa a perdu une bataille dans le bras de fer qui l'oppose à l'administration fiscale sénégalaise. En effet, les procédures en référé intentées par Summa Turizm et Summa Construction Sénégal Sarl n'ont pas abouti, informe le quotidien Libération ce mardi. Les deux sociétés du groupe Summa avaient introduit des référés sur difficulté pour obtenir la suspension de l'action fiscale.



Cependant, le 28 juillet, le juge des référés a ordonné la continuation des poursuites sans délai et sans nouveau référé en ce qui concerne Summa Turizm. De plus, la requête de Summa Construction Sénégal a été tout simplement déclarée irrecevable. Comme révélé précédemment, le fisc avait effectué un contrôle fiscal sur Summa Construction Sénégal Sarl, une société turque ayant remporté de nombreux grands projets au Sénégal tels que la construction de l'AIBD, du CICAD, du stade Me Abdoulaye Wade, de Dakar Aréna et du parc d'exposition.



À l'issue de ce contrôle, le fisc a décelé plusieurs irrégularités fiscales et a redressé Summa Construction Sénégal Sarl à hauteur de 4 milliards de FCFA. Pour sa défense, Summa Construction Sénégal Sarl a prétendu que les faits en cause concerneraient Summa Turizm Sénégal, qui ne serait qu'une autre facette de l'entreprise. Cependant, le fisc, déterminé à recouvrer les montants réclamés, a rejeté cette argumentation.