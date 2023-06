Construction d'un bloc administratif au lycée de Mbar : Le président du Conseil départemental de Gossas procède à la pose de la première pierre et promet...

À la tête d'une forte délégation, le président du Conseil départemental de Gossas, Moussa Kouyaté, s'est rendu au lycée de Mbar pour prendre part aux activités socio-culturelles dudit lycée.



À cette occasion, il a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un bloc administratif au niveau de ce lycée. Avant de rappeler qu'un mobilier de bureau sera remis aux collèges et lycées du département de Gossas.



Il était accompagné du maire de Mbar, Mbaye Samb, de son secrétaire municipal Seydou Sèye et des conseillers municipaux et départementaux...