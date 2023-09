Conseil interministériel : Les 18 directives gouvernementales pour une année scolaire réussie...

1. Mettre à niveau les structures d’éducation et de formation inondées et/ou endommagées et assurer l’accès à l’eau, à l’électricité et aux des blocs d’hygiène fonctionnelles dans les écoles et établissements scolaires;

2. Procéder à un recrutement spécial de personnel enseignant et diligenter la mise à disposition de tous les personnels;

3. Mettre à disposition des écoles et établissements les fournitures scolaires et autres intrants pédagogiques nécessaires pour un bon déroulement des cours dès la rentrée scolaire ;

4. Poursuivre la mise en œuvre de la politique de l’utilisation des langues nationales à l’école et accélérer l’élaboration de la politique linguistique ;

5. Accélérer la mise en œuvre des 14 décisions présidentielles sur les daara et apporter l’appui nécessaire aux daara ;

6. Accélérer la mise en œuvre du programme national de remplacement des abris provisoires ;

7. Accélérer la mise en œuvre d’un programme national de modernisation des établissements scolaires publics, en accordant une priorité aux anciennes écoles ;

8. Engager avec le ministère et les acteurs de l’artisanat, des partenariats opérationnels, en vue de relancer l’acquisition, par l’Etat et ses démembrements, des tables bancs, dans le cadre du Projet du Mobilier national et de la relance de l’économie ;

9. Achever, dans les meilleurs délais, l’exécution des différents programmes et projets, inscrits dans la loi de finances pour l’année 2023, en mode «Fast Track » ;

10. Finaliser et mettre en œuvre la stratégie d’orientation des 30% d’élèves issus du cycle fondamental dans la formation professionnelle et technique ;

11. Faire évoluer les modes et méthodes d’enseignement et de formation par l’intégration systématique du Numérique dans les enseignements-apprentissages

12. Poursuivre et améliorer l’exécution d’un plan de transformation digitale de l’administration afin d’accentuer la célérité, l’efficacité ;

13. Déployer toutes les actions nécessaires pour la prise en charge des questions liées à l’état civil, à la lutte contre les violences en milieu scolaire et à la protection des couches vulnérables ;

14. Accélérer et finaliser la révision des curricula ;

15. Veiller au fonctionnement régulier des établissements scolaires privés et leurs apporter le soutien nécessaire ;

16. Prendre toutes les dispositions nécessaires afin de consolider, avec les partenaires sociaux, la stabilité du système éducatif ;

17. Poursuivre la mise à disposition des tenues scolaires des élèves en diligentant la phase 2 ;

18. Rendre effectif le transfert des budgets de fonctionnement destinés aux écoles élémentaires.