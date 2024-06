Conseil d’Administration du BIT : le Secrétaire Général du CNP réélu dès le 1er tour !

Lors de la 112ème session de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui se tient actuellement à Genève jusqu'au 14 juin 2024, le Secrétaire Général du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) Hamidou DIOP, a été réélu pour un mandat de 3 ans dès le 1er tour avec 75% des voix et au scrutin secret comme Membre-Titulaire du Conseil d'administration du Bureau International du Travail (BIT).







Sa candidature au Conseil d'administration du BIT a été présentée et très fortement soutenue par le Président du CNP Baidy AGNE dont il jouit d'une grande marque confiance. Les 150 organisations patronales les plus representatives du monde et membres de l'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) lui ont ainsi renouvellé leur confiance pour un 3ème mandat consécutif de 3 ans, au regard de ses compétences professionnelles et de ses capacités de négociations sociales des conventions collectives internationales et du droit au travail, ainsi que de son engagement pour la promotion et la défense les intérêts des entreprises dans le contexte socio-économique mondial actuel.