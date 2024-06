Conquête spatiale : le vaisseau Starship, d'Elon Musk, réussit pour la première fois à amerrir

Le fondateur de l'entreprise SpaceX, sur le réseau social X et avec son vaisseau Starship, la plus grande fusée du monde, a réussi son quatrième vol d'essai jeudi dernier. Durant la retransmission en direct du vol sur X où plus de 3,6 millions de personnes suivaient le vol, Elon Musk, depuis le site de lancement à Boca Chica au Texas a fait un amerrissage volontaire avec Starship après 1h de vol au large de l'océan indien.







Pour rappel, les précédents vols d'essai du milliardaire s'étaient soldés par des explosions. L'objectif est de retourner sur la Lune avec des humaines, puis d'aller sur Mars.