Congrès du Sames : "De 2017 à 2021, 292 médecins, 136 pharmaciens et 85 chirurgiens-dentistes ont été recrutés et 789 spécialistes... soit 10 milliards 576 millions FCFA..." (Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye)

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) a procédé à son 7ème congrès, présidé par le ministre de la santé et de l'action sociale, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye en présence du ministre de la fonction publique, ce samedi 17 décembre 2022, au King Fahd. L’ex SG du Sames affirme que c’est un exercice démocratique qui permet la discussion sur des questions de l'heure et également renouveler les responsables des différentes instances. C’est une occasion pour eux de parler sur les questions les plus prégnantes dans le système de santé, le thème de cette année se focalisant sur l'exercice de la médecine avec ses différentes déclinaisons.

"La nécessité d'avoir un dialogue entre les différents acteurs, médecins, usagers du service public et le monde judiciaire... nécessité d'avoir des équipements de pointe, des équipements adaptés pour faire les soins et conseiller les jeunes collègues et d'une manière globale tous les praticiens pour un dialogue...", a déclaré, le SG sortant du Sames, le Dr Amadou Yéri Camara.

Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a profité du congrès pour féliciter tous les agents de la santé sur leur excellent travail accompli durant la pandémie de la Covid-19. Elle annonce que "de 2017 à 2021, 929 médecins,136 pharmaciens et 85 chirurgiens-dentistes ont été recrutés et 789 spécialistes... soit 10 milliards 576 millions FCFA..."