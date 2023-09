Congestion au port de Dakar : les acteurs portuaires en grève jusqu'à mercredi en attendant leur rencontre avec le 1ᵉʳ ministre

La vague de contestation et de grogne qui secoue le port autonome de Dakar n’est pas prête de se calmer. Les acteurs portuaires (transporteurs, commerçants et transitaires etc) qui en ont ras-le-bol de la situation qui est en train de ralentir l’économie du pays, disent niet et ont décidé de stopper leurs activités.







En effet, depuis plusieurs mois, les quais de débarquement du Port Autonome de Dakar sont investis par des conteneurs vides, empêchant la circulation des camions qui n’ont pas la possibilité de faire sortir les conteneurs vides. À cette situation s’ajoutent des avis qui n'arrivent pas à temps, non-respect des délais de 10 jours pour faire sortir son conteneur, des frais supplémentaires imposés par Dubaï Port World sur le magasinage et la surestarie. Ainsi toutes ces difficultés débouchent sur une grève que les acteurs portuaires, tout secteur confondu, ont entamé ce lundi jusqu'à mercredi prochain, date à laquelle, ils rencontreront le Premier ministre pour trouver une issue définitive. Les transporteurs, commerçants et transitaires ont décidé « de ne plus faire des paiements sur toute la ligne de l’environnement portuaire ».





"Nous partons en grève comme tout le monde l’a décidé, à compter de ce jour jusqu’à mercredi après la rencontre avec le Premier ministre qui nous a promis de nous rencontrer pour essayer de régler ce problème, on saura de quoi en tenir" assure le collectif des acteurs portuaires lors de leur point de presse qu'ils ont tenu ce 25 septembre dans un hôtel de la place.





Par ailleurs, les acteurs portuaires menacent d’une grève illimitée, si toutes les difficultés qu’ils ont avec Dubaï Port World et les compagnies maritimes ne sont pas réglés définitivement.