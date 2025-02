Conflit en RDC: le Rwanda "salue" la proposition d'un sommet conjoint régional

Le Rwanda a salué dimanche un récent appel à organiser un sommet conjoint régional pour régler le conflit en cours en République démocratique du Congo (RDC).



Vendredi, les 16 pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont réclamé "un sommet conjoint" avec les 8 pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) "afin de réfléchir à la manière de régler la situation sécuritaire en République démocratique du Congo", où le groupe armé antigouvernemental M23 et l'armée rwandaise ont pris la grande ville de Goma (est) et avancent vers le Sud.



L'EAC, qui compte parmi ses membres le Rwanda, avait formulé cette même proposition deux jours plus tôt.



Le ministère rwandais des Affaires étrangères a "salué le sommet conjoint proposé" dans un communiqué publié dimanche, tout en affirmant avoir "systématiquement plaidé en faveur d'une solution politique au conflit en cours".



Excepté un appel au "cessez-le-feu", les positions des deux organisations apparaissent toutefois éloignées en attendant ce sommet commun.



Vendredi, les dirigeants de la SADC ont "réaffirmé" leur "engagement indéfectible à continuer de soutenir la RDC dans sa quête de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale".



L'EAC a pour sa part "fermement exhorté le gouvernement de la RDC à engager le dialogue avec tous les acteurs, dont le M23". Ce dont il n'est pas question côté SADC, dont la RDC est adhérente.



Le retrait de la mission SAMIDRC de la SADC, déployée depuis 2023 dans la province congolaise du Nord-Kivu, est souhaité par le président rwandais Paul Kagame, pour qui la SAMIDRC n'est "pas une force de maintien de la paix" et n'a "pas sa place dans cette situation". Mais ce retrait ne semble pas d'actualité.



Des informations de presse avaient rapporté l'éventualité de ce scénario après la mort de 16 militaires de ses Etats membres en une semaine, dont 13 originaires d'Afrique du Sud.



Dimanche, le ministère rwandais des Affaires étrangères a de nouveau critiqué la présence de cette mission en RDC, en estimant qu'elle "ne devrait pas être là car elle s'ajoute aux problèmes déjà existants".



Le Rwanda n'a jamais admis son soutien militaire au groupe armé M23, mais un rapport d'experts de l'ONU de juillet estime à environ 4.000 hommes les forces rwandaises déployées dans l'est de la RDC.



Kinshasa accuse Kigali de vouloir piller ses nombreuses richesses naturelles dans la région. Le Rwanda nie et affirme vouloir éradiquer des groupes armés, notamment créés par d'ex-responsables hutu du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, qui menacent selon lui sa sécurité.