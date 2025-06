Conflit Iran-Israel: les derniers développements

Au 3e jour d'un conflit inédit, dix personnes sont mortes en Israël dans des tirs de missiles et de drones de l'Iran, en représailles aux attaques israéliennes sans précédent contre la République islamique.



Voici les développements des dernières 24 heures.



- Appels à évacuer en Iran-



Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné dimanche à l'armée israélienne d'émettre des avis d'évacuation à l'intention des habitants de Téhéran vivant à proximité des sites de fabrication d'armes.



Cette décision fait partie d'un plan "visant à faire pression sur le régime" en créant des déplacements de population, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire israélienne.



- Tirs iraniens sur Israël -



Dix personnes sont mortes et plus de 200 ont été blessées depuis samedi soir dans des tirs de missiles et de drones iraniens sur Israël, selon des services de secours, la police et des hôpitaux.



Ce nouveau bilan porte à 13 le nombre total de morts en Israël depuis vendredi.



L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir intercepté des drones iraniens lancés en direction de son territoire.



"Nous nous défendons face à l'agression. Notre défense est tout à fait légitime", a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, devant des diplomates étrangers. "Si l'agression cesse, notre riposte cessera naturellement aussi", a-t-il assuré.



- Bombardements à Téhéran -



L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir frappé "plus de 80 objectifs" à Téhéran lors de raids aériens nocturnes ayant mobilisé "une cinquantaine d'avions de combat".



"Tout au long de la nuit, des chasseurs de l'armée de l'Air ont survolé Téhéran et frappé des infrastructures et des cibles du projet nucléaire iranien", dont le ministère de la Défense, selon un communiqué militaire.



"L'un des centres relevant du ministère de la Défense à Ispahan a été attaqué", a rapporté l'agence de presse iranienne ISNA, citant le vice-gouverneur de la province.



- Forces américaines à la manoeuvre?-



Téhéran dit avoir "de solides preuves" sur un soutien des forces américaines aux attaques israéliennes.



Allié d'Israël, le président américain Donald Trump a prévenu l'Iran que son armée répliquerait avec "toute sa force" s'il attaquait les Etats-Unis, réaffirmant toutefois que son pays "n'avait rien à voir" avec les attaques israéliennes.



Un responsable américain a néanmoins indiqué que les Etats-Unis avaient aidé Israël à abattre des missiles iraniens.



- Négociations nucléaires "déraillées" -



"Il est tout à fait clair que le régime israélien ne veut aucun accord sur la question nucléaire. Il ne veut pas de négociations...", a déclaré dimanche M. Araghchi, affirmant que l'attaque d'Israël était une "tentative de saper la diplomatie et de faire dérailler les négociations" entre al République islamique et les Etats-Unis.



"Nous sommes prêts à conclure tout accord visant à garantir que l'Iran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires", a assuré le chef de la diplomatie, répétant néanmoins que Téhéran n'accepterait aucun accord qui "priverait l'Iran de ses droits nucléaires".



- Arrestation de deux espions présumés -



La police iranienne a arrêté deux personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le service de renseignement extérieur israélien (Mossad).



"Deux membres de l'équipe terroriste du Mossad qui fabriquaient des bombes, des explosifs, des pièges explosifs et de l'équipement électronique ont été arrêtés" dans la province d'Alborz, à l'ouest de Téhéran, a rapporté dimanche l'agence de presse iranienne Tasnim, en citant un porte-parole de la police.



- Les Houthis disent avoir tiré des missiles vers Israël



Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré dimanche avoir tiré des missiles vers le centre d'Israël.



Dans un communiqué, ces insurgés qui contrôlent de larges pans du Yémen, ont indiqué avoir "mené une opération militaire visant des cibles stratégiques de l'ennemi israélien dans la région occupée de Yaffa (nom arabe de Jaffa, un quartier de Tel-Aviv) à l'aide d'un certain nombre de missiles balistiques hypersoniques Palestine 2".



- L'espace aérien reste fermé en Israël -



L'espace aérien israélien reste fermé dimanche, pour le troisième jour consécutif.



"L'espace aérien israélien reste fermé, l'aéroport Ben Gourion (près de Tel-Aviv) est toujours fermé aux arrivées et aux départs", a déclaré l'Autorité aéroportuaire israélienne.