Conférence leaders Benno Tambacounda : 42 élus signent une résolution et exigent une rencontre avec le PM

Le Sénégal se dirige vers des échéances électorales cruciales en février 2024. Les partis politiques, mouvements et candidats indépendants s’activent pour rameuter les troupes en vue de l’élection présidentielle de 2024. La coalition Benno Bokk Yakaar n’est pas en reste. Et dans la région de Tambacounda, le mot d’ordre est lancé. Des leaders politiques issus de tous les quatre départements de la région de Tambacounda (Tambacounda, Koumpentoum, Bakel et Goudiry) se sont réunis afin d’accorder les violons et de laver le linge sale en famille.

Dans la région de Tambacounda, la relation des leaders n’est pas au beau fixe et la situation de l’activité politique n’est guère reluisante. Au sein de Benno Tambacounda, il y a des grognes et des leaders politiques de la région se sentent isolés et pas considérés à leur juste valeur par les gros bonnets de la mouvance présidentielle. Et pour corriger cela, le président du Conseil départemental de Tambacounda, monsieur Mamadou Kassé, a réuni ce 28 octobre dans un hôtel de la place, 42 leaders de Tambacounda (conseils départementaux, des maires, des chefs de village, des ministre-conseillers et des alliés de la grande majorité présidentielle) dans ce qu’il appelle « première conférence des leaders et des élus de Tambacounda ». Ces leaders ont pour ambition de travailler ensemble pour le candidat de la mouvance présidentielle à l’élection de 2024 et en même temps réclament plus de considération au sein de Benno.

Lors de cette première conférence des leaders et des élus Benno de Tambacounda, une résolution en 10 points a été adoptée à l’unanimité. Dans cette résolution, les leaders de la région de Tambacounda réaffirmant leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar et la grande majorité présidentielle, confirment leur attachement au président Macky Sall et le choix porté sur le candidat de Benno. Ne se sentant pas considérés au sein de la coalition, les leaders exigent une rencontre dans les meilleurs délais avec le Premier ministre Amadou Bâ et réclament plus de considération à la région de Tambacounda, à ses élus et à ses leaders.

Pour finir, le regroupement des leaders de Tambacounda sollicite un programme spécial régional qui mettra la région dans les rails du développement.