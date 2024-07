Concours général 2024 : Le prytanée militaire et l’école privée surclassent l’école publique

Le concours général qui consacre les meilleurs élèves de l’école sénégalaise a connu ses lauréats pour l’année 2024. Consacré sous le thème : « Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale », les meilleurs élèves des classes de 1ère et de Terminale sont sortis du Prytanée militaire pour la classe de terminale et pour la classe de 1ère, Zaynab Diène Samb a remporté le 1er prix des élèves des classes de 1ere. Elle vient du groupe scolaire Racine School de Guédiawaye. Elle entre dans l’histoire du concours en décrochant le 1er prix de mathématiques et de Science physique. Elle a remporté le 1er prix miss science en 2023 et en classe de 4ème, le 1er prix en miss mathématiques.



Amadou Bachir Touré, élève du prytanée militaire, a permis à son école de retrouver 10 ans après ce prix prestigieux. Il a remporté le prix du meilleur élève des classes de Terminales. Élève en TS1, il décroche son Bac avec mention Bien. Il avait remporté l’année dernière en 2023 le premier prix de citoyenneté et le prix de Science physique.



Les lycées publics de Mariama Bâ de Gorée, Limamou Lahi de Guédiawaye, le lycée d’excellence de Diourbel et de John F. Kennedy, qui avaient l’habitude de voir leurs potaches primés, se sont vu surclassés par le prytanée militaire de Saint-Louis et le lycée privé de Guédiawaye.