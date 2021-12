Concours de jonglage : Le Groupe Kirène réalise le rêve du vainqueur, Birane Daff, qui a rencontré Mbappé et Gana Guèye au PSG...

Depuis les ruelles de Cambérène (Dakar, Sénégal) à l’esplanade de la tour Eiffel de Paris, le Groupe Kirène a comme promis réalisé le rêve du jeune jongleur sénégalais, Birane Daff !



En effet, le 02 juillet 2021, dans le cadre de son partenariat avec le footballeur international sénégalais, Idrissa Gana Guèye, le Groupe Kirène annonçait le lancement du Grand Concours de Jonglage. Une compétition innovante qui a opposé dans la sportivité et le partage, des jeunes passionnés de football, venus de toutes les régions du Sénégal pour titiller le cuir.





Fort de ses 20 ans d’existence, le Groupe Kirène a ainsi marqué le coup de fort belle manière en offrant une expérience unique au vainqueur de ce concours national de jonglage.



Parmi les 05 finalistes, c’est finalement le jeune Birane Daff qui a remporté la palme et donc le séjour dans la capitale française, Paris ! Un voyage de rêve qui a permis à Birane de rencontrer son concitoyen sénégalais, Idrissa Gana Guèye mais également la star planétaire, Kylian Mbappé et la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain (PSG.)

C’est précisément le 10 décembre 2021 que Birane Daff dit « Kapou Santos » s’est envolé à bord d’un avion d’Air Sénégal, direction Paris. L’émotion du jeune de 23 ans originaire de Kanel était au plus haut point. Chose promise, chose due. Kirène a respecté son engagement en prenant en charge l’intégralité des frais liés à ce séjour et en offrant une expérience sportive inoubliable.



Arrivé à Paris, Gana Guèye, l’ambassadeur de la marque Kirène, a accueilli Birane chez lui, partagé un moment de jonglage et un bon « Ataya » avec le jeune talent, dans une ambiance chaleureuse et magique.



Grâce au Groupe Kirène, le vainqueur du jeu concours a pu suivre un match de football de son idole dans le mythique Parc des Princes. C’est dans le carré VIP au Parc des Princes que Birane Daff a suivi le match PSG-Monaco en compagnie de deux collaborateurs du Groupe Kirène.



Après la victoire du PSG, le jeune Daff a rencontré des icônes du football comme Kylian M’bappé, Di Maria, Wijnaldum, Dagba, Kehrer, Danilo Pereira, Abdou Diallo et Donnaruma...



De retour au Sénégal, Birane ne compte pas s’en arrêter là. Il rêve de représenter le Sénégal au niveau mondial dans les concours de Freestyle football. Un garçon talentueux et déterminé que le Groupe Kirène compte suivre de près…