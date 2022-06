Concert de casseroles à l'Ucad : les étudiants sortent massivement et prônent la démocratie…

Après la manifestation non autorisée de la coalition Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin 2022, le leader de cette coalition, Ousmane Sonko, avait dressé un plan de manifestation, y compris le concert de casseroles.



À l'instar de beaucoup de localités du Sénégal en général et à Dakar en particulier, les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop ne restent pas derrière. Ils ont répondu massivement à l'appel du concert de casseroles du président de Pastef, Ousmane Sonko.



Les étudiants qui adhèrent au projet de la coalition Yewwi Askan Wi, dénoncent la façon de gérer le pays par le président de la République Macky Sall.

"Si le président Macky Sall veut toucher la jeunesse rek, II n'a qu'à toucher le président Ousmane Sonko. on va proner la démocratie, vive la démocratie", ont-ils déclaré...