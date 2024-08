Compagnonnage dans Benno : Le Parti Socialiste (PS) en séminaire d'évaluation les 31 Août et 1er septembre

Le Parti socialiste dirigé par sa secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, compte procéder à un séminaire d'évaluation de leur compagnonnage avec la coalition Benno Bokk Yakaar ces 12 dernières années.



Il sera organisé par le parti socialiste les samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2024, à la maison du parti Léopold Sédar Senghor. Cette rencontre sera présidée par le secrétaire général dudit parti, Aminata Mbengue Ndiaye.



« L’objectif de ce séminaire est d’évaluer notre évolution et notre performance politique et électorale, au cours des douze dernières années, de réfléchir et d’acter ensemble les meilleures perspectives permettant de repositionner le parti socialiste comme force politique leader de l’opposition et comme alternative à même de reconquérir le pouvoir », informe un communiqué de presse parvenu à Dakaractu.

En d’autres termes, il s’agira pour les participants de faire l’état des lieux, au niveau du parti, de revisiter notre compagnonnage dans la coalition BBY, en vue de formuler des recommandations fortes, permettant de dynamiser le parti et de dégager une nouvelle ligne d’horizon.