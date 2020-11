Commune de Sagna : Un jeune garçon tue un adulte âgé d'une cinquantaine d'années à l'aide d'une machette.

Tout serait parti d'une petite histoire d'animaux qui divaguaient dans les champs. Il s'en est suivi une dispute entre la victime âgée d'une cinquantaine d'années et un jeune garçon d'à peine 15 ans. Selon notre source, ce dernier aurait surpris en lui assénant un coup de machette, le doyen B. Ba, dès qu'il lui a tourné le dos.



Le drame s'est produit au village de Passy Mbelckoum ( Commune de Sagna, département de Malem Hodar). Et ce serait d'ailleurs une vieille histoire entre éleveurs et agriculteurs.



Alertée, la gendarmerie s'est vite rendue sur les lieux pour procéder au constat et mettre aux arrêts le présumé coupable.



Nous y reviendrons...