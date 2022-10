Commune de Djilor : La population arbore des brassards rouges pour demander le désenclavement de la zone de Kamatane.

Les habitants du village de Kamatane (département de Foundiougne), ont arboré ce matin des morceaux de tissu rouge pour exiger le désenclavement de leur zone.



Ils sollicitent de la part de l'État, la réalisation de deux voies de communication, l'une à Gagué Chérif-Thiénéké et l'autre à Ndiassane-Djilor.



Les populations décrivent la situation comme étant complexe, compte tenu de l'impraticabilité des routes, ce qui constitue un vrai frein au développement économique des localités environnantes.



En plus, le village est chaque année confronté aux affres des inondations. De ce fait, plusieurs hectares arables sont actuellement engloutis par les eaux de pluie. Et depuis lors, aucune autorité locale ne daigne prendre ces doléances à bras le corps...