Commune Fissel / "Notre chef de village n'a reçu que 08 sacs d'arachide... Où est le Jub, Jubbal, Jubanti...? C'est ça le Bey doundé...!? (Made Sène, Conseiller)

À Fissel Mbadane, dans le département de Mbour, la distribution des semences a fait plus de frustrés que de contents chez les populations autochtones, si l'on se fie aux propos de Made Sène, Conseiller municipal et président Halles et Marchés de la dite commune..

Ce dernier au micro de Dakaractu Mbour, s'est désolé de la manière et la quantité de distribution des semences par le nouveau régime dirigé par Bassirou Diomaye Diakhar faye.. " Pour les 100 jours, ce que je peux vous dire sans me tromper, c'est sue j'ai vu des set setal.. En ce qui concerne la diminution des denrées alimentaires à Fissel, les prix restent intacts, une miche de pain coûte 200f et le kilogramme de sucre 700f... La distribution des semences chez nous à Fissel, a fini d'intriguer tout le monde.. Nous qui espérions au moins recevoir chacun un sac, nous avons à notre grande surprise, eu droit à huit (08) sacs remis au chef de village... Et de surcroît la semence n'est pas de la meilleure des qualités. Fort de tout cela, où est le jub, jubbal, jubanti, où est le Bey doundé ? Pour une Agriculture qui répond aux besoins alimentaire des Sénégalais, il faut impérativement plus de sérieux et d'investissements, mais sérieusement ce que j'ai vu.. On est loin du jub, jubbal, jubanti. Par exemple, l'aliment de bétail subventionné par l'État lors des fêtes de Tabaski qui devrait se vendre dans les daraals,