Commissariat Central : Les « conditions inhumaines » de détention de Badara Gadiaga dénoncées

Le chroniqueur de la TFM, au cœur de l'actualité depuis sa convocation et son placement en garde à vue, a bénéficié hier d'un retour de parquet. Son dossier a été transféré au doyen des juges et Badara Gadiaga devra attendre la fin du week-end pour être fixé sur son sort ce lundi.



En attendant, il est détenu au commissariat central où il ferait l'objet d'un « traitement inhumain ». On apprend notamment que le chroniqueur dort à même le sol, sur les carreaux et avec des inconnus.



Ce constat amer a été fait par le député Papa Djibril Fall, qui lui a rendu visite, rapportent nos confrères de la Sentv.