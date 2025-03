Commentaires sur la loi d’amnistie 2024 / Piques de Seydi Gassama contre les colonels et commissaires à la retraite : Les colonels Adama Diop et Soukoun Faty répliquent

Hier , sur Facebook, le coordonnateur d’Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, a critiqué des "colonels et commissaires à la retraite" qui défendent les forces de défense et de sécurité, susceptibles d’être concernées par le projet de loi interprétative sur l’amnistie de 2024. Se sentant visés, le lieutenant-colonel à la retraite Adama Diop et le colonel Soukoun Faty ont répondu à Seydi Gassama, membre de la société civile.



Dans son message, Gassama avait écrit : « À ces colonels et commissaires à la retraite qui écument les médias pour soi-disant défendre les forces de défense et de sécurité, il faut rappeler que les policiers et les gendarmes ne sont pas des miliciens, mais des hommes et des femmes recrutés et formés pour exercer un métier régi par des lois et règlements. Tout policier ou gendarme sait qu’en cas de manquement, il encourt des sanctions, y compris pénales. Cela a toujours été ainsi au Sénégal et dans tous les États démocratiques. On comprend mieux pourquoi, malgré leur bagout, ils n’ont pas atteint le grade de général. Et Dieu merci pour le Sénégal. »



En réponse, le lieutenant-colonel Adama Diop questionne la légitimité de Seydi Gassama : défend-il la société civile ou agit-il en militant partisan ?



Réponse d’Adama Diop :



« J’omettrai volontairement votre prénom par respect pour ceux qui le portent avec honneur. Vous parlez de colonels et commissaires qui défendent leurs frères d’armes, mais vous, qui défendez-vous ? Porter une casquette de la société civile ne vous autorise pas à insulter ces hommes d’honneur. Eux ont servi le Sénégal avec sacrifice, parfois au péril de leur vie. Qu’avez-vous fait pour le pays ? Quand on chantait nos noms, vous étiez dans l’ombre. Aujourd’hui, vous cherchez les faveurs du pouvoir. Ces hommes que vous critiquez sont des modèles de citoyenneté. Tout le monde ne peut devenir général, mais nos décorations témoignent de notre engagement. Vos insultes ne changeront rien : "On nous tue, on ne nous déshonore pas." »



De son côté, le colonel Soukoun Faty estime que les forces de sécurité n’ont pas besoin d’être défendues :



Réponse de Soukoun Faty :



« Vous n’avez rien compris, Seydi Gassama. Les FDS n’ont pas besoin de défense : leur prestige national et international parle pour elles. Si je les défends, c’est après quarante ans de carrière. Au moins, c’est "mieux pour le Sénégal" (je vous cite) que de défendre les LGBT. Mon texte était une explication juridique simple, destinée aux "hommes dotés de raison". Visiblement, vous n’en faites pas partie. »