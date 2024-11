Commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye : « Le but de l’État, c’est d’établir la vérité des faits » (Pr Mamadou Diouf, Pdt du comité…)

Le Comité pour la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye du 1er décembre 1944 a tenu une conférence de presse ce vendredi. L’objectif est de parler de la commémoration qui se déroulera au cimetière de Thiaroye, dans le camp et le Grand Théâtre. À la fin de cette séquence, il y aura l’histoire du tirailleur qui sera expliquée aux Sénégalais avant d’aboutir à un livre blanc avec le travail de recherche et l’identification des archives avec des études fournies.

Selon le Pr Mamadou Diouf, président du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, ce travail de recherche se compose de deux parties. La première partie concerne « l'identification de la documentation, de l'identification des archives et du statut des lieux d'études pour ensuite ouvrir et publier les recherches qui seront poursuivies ». Le Professeur Mamadou Diouf renseigne également que beaucoup de journalistes ont été interrogés. Toutefois, il estime que la première chose est que la décision de commémorer est une décision politique. « Cette décision politique peut s'opposer ou non aux faits d'une œuvre qui est une œuvre historique. Autrement dit, dans la mémoire de l’histoire, c’est une dialectique qui nous permet de penser, de choisir la commémoration de l’œuvre. Il s’agit effectivement d’un double acte. Le premier élément est un acte de souveraineté. C'est un acte de souveraineté qui repositionne le Sénégal tant dans l'espace que dans le temps, et dans le cadre français de son histoire et de son exécution. Et c’est pourquoi il est important de considérer cela comme une décision politique. Et il y a, par ailleurs, une décision scientifique. » Le Professeur Diouf ajoute que le rôle scientifique comporte la dimension de la critique. « Ce qui intéresse et préoccupe l’État sénégalais, les chercheurs sénégalais que nous sommes, c’est d’établir la vérité des faits », a-t-il poursuivi.



Le Pr Mamadou Diouf, président du comité, est assisté par le Pr Rokhaya Fall, historienne, le Pr Mamadou Fall, coordonnateur du projet Histoire générale du Sénégal, Colonel Saliou Ngom et Makhona Touré, le Dr Adama Aly Bane.