Commémoration des 26 ans de l'AFP : "L'appel du 16 juin 1999 du Président Niass résonne toujours comme un écho saisissant" (Mbaye Dione, SG)

L'Alliance des Forces de Progrès (AFP) a célébré ce samedi ses 26 ans d'existence dans le paysage politique sénégalais. Les partisans de Moustapha Niass, sous la direction du secrétaire général national, Mbaye Dione, ont réuni les militants pour réaffirmer l'importance de la pérennisation de la démocratie, la stabilité des finances publiques et la cohésion nationale.



Mbaye Dione, un des cadres les plus brillants ayant toujours accompagné l'ancien secrétaire général Moustapha Niass, a ouvert son discours en soulignant que l'appel du 16 juin 1999 est "un événement fondateur qui a donné naissance à l'AFP". Il a ajouté que cet appel coïncide avec une période charnière et que les paroles de Niass "résonnent toujours comme une actualité saisissante".



Les préoccupations fondatrices de Moustapha Niass

L'AFP a rappelé que, il y a 26 ans, Moustapha Niass dénonçait un "affaissement de l'État" et une crise persistante, notamment celle de la Casamance. Pour Niass, cette dernière nécessitait une solution politique et non militaire, compte tenu des souffrances atroces des populations, des morts civils et militaires, et des milliers de déplacés.



Il avait également mis en lumière les défis du Développement Économique, marqués par une gestion au jour le jour, une dépendance excessive à l'aide internationale et une absence de projet de société clair. L'appel soulignait la nécessité pour le Sénégal d'assumer son propre développement, de travailler mieux et plus, et de lutter contre la corruption et la mal gouvernance.



Moustapha Niass appelait aussi à une plus grande Justice Sociale, face à des sacrifices inégalement répartis où des privilégiés s'adonnaient à l'enrichissement illicite et à la corruption, exigeant une posture politique responsable. La Gouvernance Démocratique et l'attention aux secteurs sociaux figuraient également parmi les préoccupations majeures de Moustapha Niass.