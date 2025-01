Combats dans l'est de la RDC: Kinshasa rappelle ses diplomates à Kigali

Kinshasa a annoncé samedi soir rappeler ses diplomates à Kigali, après l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) entre l'armée congolaise et le groupe armé antigouvernemental du M23, soutenu par le Rwanda et son armée.



Dans une lettre adressée par le ministère congolais des Affaires étrangères à l'ambassade du Rwanda à Kinshasa et transmise à la presse par la présidence congolaise, la RDC informe "du rappel des diplomates de l'Ambassade de la République Démocratique du Congo à Kigali avec effet immédiat".