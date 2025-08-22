Colorado Diasporic Film Festival : Huit (08) films sénégalais sélectionnés

La deuxième édition du Colorado Diasporic Film Festival se tiendra du 28 au 31 août 2025. En effet, ce festival célèbre les récits de migration, d’identité et d’appartenance à travers une sélection de films sénégalais africains et diasporiques, mettant en lumière la diversité des communautés mondiales, a renseigné le communiqué de presse parvenu à la rédaction de Dakaractu.



Ainsi durant quatre jours, « le public est invité à découvrir plus de 30 films du monde entier dont huit œuvres de réalisateurs sénégalais avec en vedette le film « xalé » de Moussa Sène Absa, invité d’honneur du festival. Seront également diffusés « la danse des béquilles » de Yoro Lidel Niang, « 2002 » de Abdoul Aziz Basse, « Rebeuss cell 11 » de Mame Woury Thioub, « Couleur d’un fils du pays » de Ibou Ndoye, « Assamaan » de Landing Cissokho, « Cracks » de Dieynaba Ngom », renseigne-t-on.



Le document informe que « le Sénégal sera représenté au festival de films par une délégation composée de : Germaine Coly, Directeur du Cinéma, Aliou K Badiane, Secrétaire permanente du FOPICA, Ngakane Gning, Administratrice de la Place du Souvenir Africain, Abdoulaye Sène, Délégation du Sénégal auprès de l’UNESCO- Responsable Afrique d’Askanwii, Moussa Sène Absa, réalisateur , Modibo Diawara, cinéaste, Yoro Lidel Niang, réalisateur et Babacar Ndiaye, régisseur Askanwii CinéHub Sénégal »