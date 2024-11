Colloque international du CHEDS les 26 et 27 novembre : La Commission partage les progrès de la conception des thèmes, ce vendredi

Le Centre des Hautes Études de Défense et de sécurité tient un colloque international les 26 et 27 novembre 2024. Le thème de cette édition 2024 s’intitule « Souverainetés et sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel : pour des solutions durables ».

Dans un communiqué de presse parvenu à Dakar, l’on informe qu’il réunira « des experts et des acteurs clés en vue de réfléchir sur les questions de paix et de sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel et proposer des pistes de solutions durables devant concilier souverainetés des États et impératifs de coopération et de sécurité collective sous- régionale ».

Du coup, « ce colloque ambitionne de regrouper environ deux cents (200) participants dont des décideurs civils et militaires, des experts et des chercheurs provenant de tous les continents. Il sera également ouvert au secteur privé, aux organismes d’étude et de recherche, au monde des arts et de la culture ».



En prélude à cette rencontre, la commission instituée pour garantir la pertinence des thèmes traités et la qualité scientifique des prestations compte organiser une rencontre avec la presse, le vendredi 22 novembre 2024, à partir de 10H00 au CHEDS. Au cours de cette conférence de presse, les membres de cette commission scientifique partageront avec la presse les progrès accomplis dans l’élaboration des thématiques et des analyses, ainsi que les profils des intervenants.